ياسين: مراكز الإيواء تخطّت الـ170 ألفاً.. والحكومة ستضع كل الأطر لتأمين الشفافية والفعالية

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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، اليوم الثلاثاء، أنهم تقدّموا بطلب الدعم السريع للحاجات الملحّة المقدّرة بـ427 مليون دولار، كاشفًا عن أن "مراكز الإيواء تخطّت الـ170 ألفاً".وقال ياسين من السراي: "نتوقّع أن نتلقّى مساعدات عينيّة ودعماً ماليًّا من خلال منظمات الأمم المتحدة ضمن آلية تُظهر الشفافية والمساءلة والمحاسبة لتوزيعها على المحتاجين وسيتم تأمين سلف إضافية لتأمين الأموال للبلديات والمحافظين".كما أضاف: "لا دعم مشروطاً بل دعم مفتوح ليصل إلى كلّ الناس والحكومة ستضع كل الأطر لتأمين الشفافية والفعالية والتنسيق مستمرّ مع الدولة والإدارات والوزارات والمعنيين".وتابع: "الحكومة تدعو إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش على الحدود".