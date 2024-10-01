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لبنان

ياسين: مراكز الإيواء تخطّت الـ170 ألفاً.. والحكومة ستضع كل الأطر لتأمين الشفافية والفعالية

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:18
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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، اليوم الثلاثاء، أنهم تقدّموا بطلب الدعم السريع للحاجات الملحّة المقدّرة بـ427 مليون دولار، كاشفًا عن أن "مراكز الإيواء تخطّت الـ170 ألفاً".

وقال ياسين من السراي: "نتوقّع أن نتلقّى مساعدات عينيّة ودعماً ماليًّا من خلال منظمات الأمم المتحدة ضمن آلية تُظهر الشفافية والمساءلة والمحاسبة لتوزيعها على المحتاجين وسيتم تأمين سلف إضافية لتأمين الأموال للبلديات والمحافظين".
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كما أضاف: "لا دعم مشروطاً بل دعم مفتوح ليصل إلى كلّ الناس والحكومة ستضع كل الأطر لتأمين الشفافية والفعالية والتنسيق مستمرّ مع الدولة والإدارات والوزارات والمعنيين".

وتابع: "الحكومة تدعو إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش على الحدود".
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