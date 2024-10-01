‏الخارجية التركية: الهجوم البري الإسرائيلي على لبنان انتهاك لسيادة الأراضي اللبنانية واحتلال لها

حثّت وزارة الخارجية التركية إسرائيل على سحب جنودها "في أسرع وقت ممكن" من جنوب لبنان.

وأشارت الخارجية التركية إلى أنّ "الهجوم البري الإسرائيلي على لبنان انتهاك لسيادة الأراضي اللبنانية واحتلال لها"، مُندّدة بهذا الاجتياح.