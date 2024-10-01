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لبنان

بالصواريخ والمدفعيّة... مستوطنة إسرائيليّة تُقصف من لبنان

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:46
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أفادت "الجزيرة" أنّ مستوطنة المطلة الإسرائيليّة ومحيطها تتعرّض لقصف من جنوب لبنان.
 
 
وأشارت إلى أنّ "حزب الله" يستهدف المطلة ومحيطها بالصواريخ والمدفعيّة.
 
 
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