لا اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.. هذا ما كشفه مصدر أمني اسرائيلي

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أكد مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي اشتباكات مع حزب الله في العملية البرية جنوبي لبنان.وقال مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة رويترز للأنباء إن "العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان محدودة، وعملية أوسع نطاقا تشمل بيروت ليست على جدول الأعمال".وبحسب المصدر، فإنه "حتى الآن لم تقع أي اشتباكات مباشرة مع حزب الله في جنوب لبنان".ورفض المصدر الكشف عن مدى العمق الذي ستتوغل فيه القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، لكنه أشار إلى أن ذلك سيكون "على مسافة قريبة".وأضاف أن القوات العاملة هي من النوع "المعتاد على الغارات المحدودة"، وأن تلك العمليات "محدودة المساحة والزمان".وفي وقت سابق طلب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي من سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان إخلاءها.وذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن إسرائيل أبلغتها بنية تنفيذ "توغلات برية محدودة" في لبنان.(سكاي نيوز)