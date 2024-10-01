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لبنان

مسؤول بارز في "حزب الله": هذه ليست إلا البداية

Lebanon 24
01-10-2024 | 06:05
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قال مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" محمد عفيف إنّ "كل الادعاءات الإسرائيلية أن قوات الاحتلال دخلت إلى لبنان هي ادعاءات كاذبة".‏

وأضاف عفيف في حديثٍ لـ"الجزيرة" أنّه "لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال".‏
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وتابع: "مجاهدو المقاومة مستعدون للمواجهة المباشرة مع قوات العدوّ التي تتجرأ أو تحاول دخول ‏الاراضي اللبنانية وإلحاق أكبر الخسائر فيها".‏

وأشار إلى أنّ "⁠قصف مقر الموساد وقاعدة 8200 ليس إلا البداية".‏
 
 
 
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