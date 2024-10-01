هل من توغل بريّ إسرائيليّ في لبنان؟

أكدت "اليونيفيل" أن "ما من توغل بري إسرائيلي الآن في لبنان".

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مصدر في "اليونيفيل" قوله إن الجيش الإسرائيلي نفذ بعض "الغارات المتفرقة عبر الحدود، لكن قواته لم تبقَ في لبنان".

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كما ونقلت الشبكة عن مصادر لبنانية قولها إن "إسرائيل لم تطلق بعد عملية واسعة النطاق في جنوب لبنان".