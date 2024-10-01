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لبنان

إطلاق نار داخل ثانوية في عجلتون... إليكم ما جرى بين نازحين

Lebanon 24
01-10-2024 | 06:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في ثانوية عجلتون بين عددٍ من النازحين تطوّر الى إطلاق النار داخل الثانوية.
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان.
 
 
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إشكال

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