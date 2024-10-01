إطلاق نار داخل ثانوية في عجلتون... إليكم ما جرى بين نازحين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في ثانوية عجلتون بين عددٍ من النازحين تطوّر الى إطلاق النار داخل الثانوية.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان.