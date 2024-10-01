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لبنان

سليم عون: لبنان كان وسيبقى مقبرة لكل محتل

Lebanon 24
01-10-2024 | 06:18
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كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون عبر حسابه على منصة "اكس": "لبنان كان وسيبقى مقبرة لكل محتل او غاز او معتد".
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