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لبنان

بريطانيا تنظم رحلة جوية لمساعدة رعاياها على مغادرة لبنان.. متى موعدها؟

Lebanon 24
01-10-2024 | 06:45
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عممت السفارة البريطانية في بيروت تصريحا لوزير الخارجية ديفيد لامي، أعلن فيه "أن الحكومة البريطانية نظمت بالامس رحلة جوية من لبنان لمساعدة المواطنين البريطانيين الراغبين في المغادرة بعد تصاعد وتيرة العنف في المنطقة".
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ولفتت السفارة الى ان " الرحلة الجوية، للمساعدة في تلبية أي طلب إضافي للمواطنين البريطانيين وأفراد أسرهم الراغبين في مغادرة لبنان.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة بيروت يوم الأربعاء 2 تشرين الاول. وستعتمد أي رحلات اضافية في الأيام المقبلة على الطلب والوضع الأمني على الأرض.

وسيتم إعطاء الأولوية في هذه الرحلة للمواطنين البريطانيين الاكثر حاجة.

والمؤهلون هم: المواطنون البريطانيون وزوجاتهم أو شركائهم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. و يجب أن يحمل الركاب جميعهم وثيقة سفر صالحة. سيحتاج أفراد الاسرة  ممن هم ليسوا مواطنين بريطانيين إلى تأشيرة أو إذن صالح للدخول أو البقاء لمدة تزيد عن 6 أشهر.

من المقرر أن تغادر الرحلة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم الأربعاء 2 تشرين الاول.

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