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لبنان

"حزب الله": نُدين القصف الهمجي المدمّر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية

Lebanon 24
01-10-2024 | 06:58
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أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏ ‏

تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله القصف الهمجي المدمّر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية، ‏ونعبّر عن تضامننا الكامل مع المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها.‏
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إنّ ما أقدم عليه العدو الصهيوني هو استكمال لهمجيته وعدوانه على كافة المؤسسات الإعلامية ‏بدءًا من استهداف الصحافيين في غزة ولبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى دون أي رادع ودون ‏أي اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية.‏

إنّنا نُطالب كافة المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية، الدولية والعربية، ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين.‏
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