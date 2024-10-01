"حزب الله": نُدين القصف الهمجي المدمّر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية

Advertisement

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏ ‏تُدين العلاقات الإعلامية في حزب الله القصف الهمجي المدمّر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية، ‏ونعبّر عن تضامننا الكامل مع المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها.‏إنّ ما أقدم عليه العدو الصهيوني هو استكمال لهمجيته وعدوانه على كافة المؤسسات الإعلامية ‏بدءًا من استهداف الصحافيين في غزة ولبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى دون أي رادع ودون ‏أي اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية.‏إنّنا نُطالب كافة المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية، الدولية والعربية، ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين.‏