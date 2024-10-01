ما هو موقف "الناتو" من التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل؟

قال الأمين العام الجديد لـ"الناتو" مارك روته إن الحلف يراقب عن كثب الوضع في لبنان ويُعوّل على وقف التصعيد، مؤكدا حياد الحلف في هذه الأزمة.





وقال: "نحن نراقب التطورات عن كثب، لكن حلف شمال الأطلسي ليس له دور محدد هناك، لكننا كحلف على اتصال وثيق مع شركائنا هناك ونأمل أن تنتهي الأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن". (روسيا اليوم)

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