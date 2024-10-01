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لبنان

باسيل من عين التينة: العدوّ يحضّر للفتنة الداخليّة

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:12
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قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: "نؤكد أنّ خسارة السيّد حسن نصرالله خسارة لنا جميعاً ولكلّ لبنان، ونؤكّد وقوفنا إلى جانب بعضنا البعض في هذه المحنة الكبيرة". 
 
وفي كلمة له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أضاف: "الوحدة تُنقذ الوطن، فالعدوّ يحضّر للفتنة الداخليّة وليس لاحتلال أرضنا فحسب، و"بيوتنا بيوت بعضنا" وهكذا يُترجم العيش المشترك". 
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وتابع قائلاً: "على اللبنانيين أن يُدركوا جيّداً معنى أن تعود إسرائيل لتحتلّ أرضنا، وعلينا الإسراع بانتخاب رئيس جمهوريّة". 
 
وأضاف: "موقفنا من الحرب معروف ولكن اليوم بتنا في مكان آخر فنحن اليوم أمام خطر احتلال إسرائيلي لأرض لبنان مجدّداً وهنا تظهر السيادة وحرية لبنان واللبنانيين".
 
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