بشأن انتخابات الاتحادات والجمعيات.. هذا ما قرره وزير الشباب والرياضة

Advertisement

اصدر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس التعميم رقم ٢٠٢٤/١/٩ تاريخ ١ تشرين الاول ٢٠٣٤ المتعلق بتأجيل انتخابات الاتحادات والجمعيات وجاء فيه أنه "وبسبب العدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان، وما يتعرض له الوطن، وحفاظاً على السلامة العامة، يُطلب الى الاتحادات والجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية تأجيل انتخاباتها المقررة مُسبقاً إلى موعد لاحق يراعي الأوضاع القائمة ".وأضاف: "على أن تقوم الهيئات الإدارية القائمة حالياً بالاستمرار في تسيير شوؤن الاتحادات والجمعيات لحين انجاز الانتخابات وفق الظروف التي تسمح بذلك".