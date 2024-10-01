غارة إسرائيليّة على منزل ومحلات تجاريّة في مجدل سلم - ياطر

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ قصفت طريق ابل السقي - كوكبا بعدما قام الجيش بفتحه.

وقُطِعَ الطريق مرّة جديدة، بينما أصبحت منطقة مرجعيون مفصولة عن حاصبيا.

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كذلك، استهدف العدوّ بغارة جويّة منزلاً ومحلات تجاريّة في مجدل سلم - ياطر.