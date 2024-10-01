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لبنان

غارة إسرائيليّة على منزل ومحلات تجاريّة في مجدل سلم - ياطر

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ قصفت طريق ابل السقي - كوكبا بعدما قام الجيش بفتحه.
 
وقُطِعَ الطريق مرّة جديدة، بينما أصبحت منطقة مرجعيون مفصولة عن حاصبيا.
 
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كذلك، استهدف العدوّ بغارة جويّة منزلاً ومحلات تجاريّة في مجدل سلم - ياطر.
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