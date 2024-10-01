Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء غداً في السرايا.. وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1255118-638633901409345668.png
Doc-P-1255118-638633901409345668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة في السرايا عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
 
 
إليكم جدول أعمال الجلسة في الصور أدناه:
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
انتهاء جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
01/10/2024 19:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: بداية أدعوكم للوقوف وقفة صمت حداداً على روح الشهيد سماحة السيد حسن نصرالله وجميع الشهداء الذين سقطوا نتيجة حرب الابادة التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان
lebanon 24
01/10/2024 19:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مُستهل جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
01/10/2024 19:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الغاء جلسة مجلس الوزراء والرئيس ميقاتي يقرر التوجّه الى نيويورك
lebanon 24
01/10/2024 19:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24

جلسة

مجلس الوزراء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:21 | 2024-10-01
12:31 | 2024-10-01
12:24 | 2024-10-01
12:24 | 2024-10-01
12:21 | 2024-10-01
12:15 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24