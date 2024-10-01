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لبنان

قرار للخليل بتمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق...

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:52
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 أصدر وزير المالية يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية. وجاء فيه :

" تمدد المهل الواردة في القرار رقم 925/1 تاريخ 29/08/2024  وذلك لغاية 31/12/2024 لكافة أمانات السجل العقاري.
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وجاء هذا القرار بسبب التأخير الحاصل في انجاز المعاملات من قبل الدوائر العقارية الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية، وحفاظا على حقوق المواطنين.
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