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لبنان

في سوريا.. طائرة إيرانية لحمل مساعدات للبنانيين

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:55
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وصلت طائرة إيرانية إلى مطار اللاذقية الدولي ، تحمل مساعدات إنسانية.

وهذه المساعدات مقدمة للمواطنين اللبنانيين الوافدين إلى  سوريا جراء العدوان الإسرائيلي.
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