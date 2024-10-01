في سوريا.. طائرة إيرانية لحمل مساعدات للبنانيين

وصلت طائرة إيرانية إلى مطار اللاذقية الدولي ، تحمل مساعدات إنسانية.



وهذه المساعدات مقدمة للمواطنين اللبنانيين الوافدين إلى سوريا جراء العدوان الإسرائيلي.

Advertisement