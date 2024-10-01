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لبنان

بالصواريخ والمدفعيّة... "حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ

Lebanon 24
01-10-2024 | 08:13
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أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف تجمعًا لقوات العدوّ في موقع المطلة بقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة".
 
 
كما أفاد "الحزب" أنّه "استهدف تجمعًا لقوات العدوّ في مستعمرة كفار جلعادي بصلية من صواريخ الكاتيوشا".‏
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