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لبنان

خوفا من حزب الله.. إسرائيل توجه "نداء داخليا"

Lebanon 24
01-10-2024 | 08:20
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أجرى تغييرا فوريا في سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "في إطار التغييرات، تقرر فرض قيود في مناطق التوجيه الإضافية في كل أنحاء البلاد، وتقليص النشاط والتجمعات في مناطق التوجيه في الكرمل ووادي عارا ومنشيه والسامرة وشارون ودان وياركون والشفلح والقدس ومنخفضات يهودا".
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كما أشار إلى أن بقية مناطق البلاد ستبقى دون تغيير في التعليمات الصادرة حتى الآن.

وفي ما يتعلق بأهم التغييرات في قيادة الجبهة الداخلية ذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "سيتم إجراء الأنشطة التعليمية في مكان يمكن من خلاله الوصول إلى مساحة محمية قياسية أثناء الدفاع".
 
كما أوضح أن "التجمعات والخدمات يمكن عقدها بحد يصل إلى 30 شخصا في منطقة مفتوحة وما يصل إلى 300 شخص في المبنى".

أما في ما يتعلق بأماكن العمل فقد ذكر الجيش الإسرائيلي أنه من الممكن العمل في مبنى أو في مكان يمكنك من خلاله الوصول إلى مساحة محمية قياسية أثناء الدفاع عن نفسك.

ونصح الجيش الإسرائيلي المواطنين بالاستمرار في اتباع التعليمات التي تنشرها قيادة الجبهة الداخلية في وسائل التوزيع الرسمية. (سكاي نيوز عربية)

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