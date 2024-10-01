الأشقر: استباحة الأملاك الخاصة يعطي صورة غير مستحبة

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أصدر رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة الفنادق في لبنان بيار الأشقر عَبَّرَ فيه عن تضامنه مع النازحين اللبنانيين، مؤكداً "أن جميع اللبنانيين يقفون الى جانبهم ويتعاطفون معهم في هذه القضية الوطنية".وإذ ناشد الاشقر الدولة "القيام بواجباتها"، طالب "المجتمع الدولي خصوصاً المنظمات الأممية والإنسانية بالقيام بما عليها للتخفيف من معاناتهم وتوفير الحاجات الأساسية لهم".وتمنى على "الأخوة النازحين" عدم إستباحة الأملاك الخاصة للإقامة بها، كما حصل مع فندق البريستول، لأن ذلك يعطي صورة سلبية غير مستحبة".وختم الأشقر متمنياً "وقف الحرب لإنهاء معاناة لبنان اللبنانيين".