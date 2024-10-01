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لبنان

قائد الجيش بحث والسفيرين البريطاني والفرنسي في العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
01-10-2024 | 09:04
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الأوسترالي أندرو بارنز مع وفد مرافق، والسفير البريطاني هاميش كاول يرافقه قائد العمليات المشتركة في الجيش البريطاني العميد بول ماينارد.
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 وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

 كما استقبل النائب أكرم شهيب ثم النائب راجي السعد، وجرى البحث في شؤون مختلفة.

 كذلك استقبل الملحق العسكري السعودي العقيد البحري الركن فواز بن مساعد المطيري، وجرى التداول في الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون.
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