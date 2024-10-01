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لبنان

بين سوريا ولبنان... تقرير يكشف ما تفعله إيران بعد اغتيال نصرالله

Lebanon 24
01-10-2024 | 09:30
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ذكر موقع "عربي 21" أنّ مجلة "تايم" الأميركية قالت نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، إنّ إيران تسعى خلال الفترة المقبلة لنقل آلاف المقاتلين إلى المناطق الحدودية في لبنان وسوريا، بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله، بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وأضاف المصدر الذي أشارت المجلة إلى أن لديه معرفة مباشرة بالتحركات العسكرية في شمال شرق سوريا والفصائل الإيرانية العاملة في كلا البلدين، أن سوريا والعراق سيصبحان قنوات رئيسية لنقل موارد إلى حزب الله.

ونقلت المجلة، عن عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، ترجيحهم أن التوجه الإيراني نحو التركيز على "إعادة بناء حزب الله في لبنان والحفاظ على قدرة وكلائها في المنطقة على العمل لأطول فترة ممكنة، يأتي بديلا عن خوض حرب مباشرة مع إسرائيل".

ونقلت المجلة عن مدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد جوناثان لورد، قوله إن "إيران لا تقاتل من أجل وكلائها، بل يقاتل وكلاؤها من أجلها"، على حد قوله. (عربي 21)

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