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لبنان

قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به

Lebanon 24
01-10-2024 | 11:05
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أفادت "الجديد"، أنّ الاجهزة الامنية ألقت القبض على شخص بسبب تصرفاته "المشبوهة" قبيل القصف الاسرائيلي على العاصمة بيروت.
 
 
 
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