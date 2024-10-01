غوتيريش: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل".



واشار غوتيريش إلى أنّ "أي تصعيد عسكري آخر من الممكن أن يفاقم الأوضاع بشكل كبير في الشرق الأوسط". (التلفزيون العربي)

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