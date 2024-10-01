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لبنان

ما حقيقة إستهداف إسرائيل للقاضي بلال حلاوي؟

Lebanon 24
01-10-2024 | 11:51
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أفادت قناة "الجديد" أنه "لا صحة للمعلومات المتداولة حول استهداف قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي".
 
وأضافت أن الشخصية المستهدفة لا تزال غير معروفة حتى الساعة.
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