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لبنان

البزري: صيدا تقوم بدورها الوطني والعروبي

Lebanon 24
01-10-2024 | 11:55
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شارك النائب عبد الرحمن البزري بالصلاة على أرواح شهداء عين الدلب وبتقبل التعازي، مدينا "إستمرار المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب"، واعتبر أن "الغطاء الذي يتمتع به العدو الإسرائيلي سياسياً ودبلوماسياً وإستخباراتياً وأمنياً وعسكرياً يسمح له بارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الآمنين وباستهداف مبانٍ سكنية وتدميرها بأكمله".
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كما أكد البزري أن "مجزرة عين الدلب أدت الى إستشهاد 60 شهيدا حتى الآن وعدد كبير من الجرحى، إضافة إلى عدد كبير من الأشخاص المفقودين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض"، مشددا على أن "صيدا تقوم بدورها الوطني والعروبي في استقبال واستضافة أهلنا القادمين من الجنوب".
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