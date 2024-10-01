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لبنان

حجازي: لعقد اجتماع طارئ على مستوى القادة العرب يتعلق بفلسطين ولبنان

Lebanon 24
01-10-2024 | 11:57
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دان مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، في بيان اليوم الثلاثاء، "الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان".


وطلب من "الدول العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى القادة العرب يتعلق بفلسطين ولبنان، ويضع حدا لتجاوزات العدو ويلجم جنونه، ويحفظ للأبرياء حياة سعيدة في وطن مستقل مزدهر يحلمون به ويتمنون".
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كما حذر حجازي من "إلغاء منطق الدولة على أي حساب آخر"، معتبرا أن ذلك "في حد ذاته هو تدمير للدولة ومنطقها"، وقال: "لا تقوم دولة مفتتة أعمدتها ومشتت القرار فيها، وقد تبين بالاستقراء أنه لا بديل عن الدولة بسلطتها وأجهزتها الرسمية، ولأن النسيج العجمي تبين فشله وظهر عواره وسقطت دعايته ودعوته، فلا بد من العودة إلى الجذور والأصول العربية لأنها لا تحمل في طياتها أوراق الخيانة والعمالة، ولبنان لن يخرج من نسيجه ومحيطه العربي".


أضاف: "في المقابل، طالب سماحته الجيش  بسرعة الانتشار على الحدود مع فلسطين المحتلة وأخذ المبادرة والقرار، ونحن نؤمن به وأن لا سلاح إلا سلاح الدولة ولا قرار من دونها".


وشكر مفتي راشيا "اللبنانيين الذين فتحوا دورهم للنازحين، كما المدارس والمؤسسات لاستقبالهم، كما الأجهزة الرسمية المولجة مساعدة النازحين من القرى الحدودية والدول العربية التي ساهمت كذلك في مساعدة لبنان".


كما طالب بـ"الدعم عن طريق الدولة للنازحين ومن يؤويهم كذلك". وختم: "حمى الله لبنان من كيد الكائدين".
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