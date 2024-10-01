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لبنان

هل وصلت إسرائيل إلى أنفاق ومخازن "الحزب"؟ بيان يكشف

Lebanon 24
01-10-2024 | 12:02
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نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن يكون جيش العدو قد نشر صورًا حديثة لانفاق ومخازن تابعة للحزب.
 
وقالت في بيان: "قام جيش العدو بنشر صور وأفلام من داخل ما أسماه مخازن وأنفاق حزب الله، ‏وذلك في إطار الحرب النفسية والدعائية المكشوفة، لذا يهمنا التأكيد أن هذه الأفلام والصور ‏قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة". ‏
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وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ما ادعى العدو انه انفاق عثر عليها لترسانة "حزب الله". ويظهر في الفيديو عدد من الأسلحة والذخائر كما يمكن ملاحظة وجود احد عناصر الحزب في النفق وقد قيده جنود العدو.

 
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