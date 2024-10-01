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لبنان

سلام: نخشى من فرض حصار بحري علينا

Lebanon 24
01-10-2024 | 12:15
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أوضح وزير الإقتصاد أمين سلام أنّ "اقتصادنا لا يتحمل تداعيات أي حرب وفقط الدول العربية من قدمت مساعدات إلينا".
 
وطالب سلام في حديثه لقناة "العربية" "بمساعدات مالية لـ لبنان الذي ينزف"، مشيراً إلى أنّه "من المبكر الآن حصر التداعيات الاقتصادية للحرب".
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وأكّد :"نعيش في حالة طوارئ اقتصادية منذ تفجير المرفأ"، متابعاً "نخشى من فرض حصار بحري علينا".

وعن حركة السياحة، كشف سلام أنّه "فقدنا 90% من حركة السياحة منذ 8 تشرين الأول". (العربية) 
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