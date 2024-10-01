سلام: نخشى من فرض حصار بحري علينا

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وطالب سلام في حديثه لقناة "العربية" "بمساعدات مالية لـ لبنان الذي ينزف"، مشيراً إلى أنّه "من المبكر الآن حصر التداعيات الاقتصادية للحرب".وأكّد :"نعيش في حالة طوارئ اقتصادية منذ تفجير المرفأ"، متابعاً "نخشى من فرض حصار بحري علينا".وعن حركة السياحة، كشف سلام أنّه "فقدنا 90% من حركة السياحة منذ 8 تشرين الأول". (العربية)