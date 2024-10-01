إسرائيل تستهدف قائد الوحدة 4400 في "الحزب".. من هو؟

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف علي محمد جعفر قصير، قائد الوحدة 4400 في حزب الله، وذلك خلال عملية استهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأفاد الجيش الإسرائيلي أن محمد جعفر قصير كان مسؤولاً عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله.

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كما أشار إلى أنّه استهدف دو الفقار، وهو قائد في "فرقة الإمام الحسين" في حزب الله.(سكاي نيوز)











