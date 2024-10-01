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لبنان

إسرائيل تستهدف قائد الوحدة 4400 في "الحزب".. من هو؟

Lebanon 24
01-10-2024 | 12:12
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أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف علي محمد جعفر قصير، قائد الوحدة 4400 في حزب الله، وذلك خلال عملية استهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن محمد جعفر قصير كان مسؤولاً عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله.
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كما أشار إلى أنّه استهدف دو الفقار، وهو قائد في "فرقة الإمام الحسين" في حزب الله.(سكاي نيوز)





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