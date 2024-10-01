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لبنان

الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر: للإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
01-10-2024 | 12:24
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عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت التطورات تقدمن من خلاله من حزب الله ومن جميع اللبنانيين بالعزاء باستشهاد السيد حسن نصرالله، معتبرة ان الخسارة والحزن الكبيرين يتطلّبان منا جميعاً مزيداً من الصمود حافزاً للحفاظ على لبنان.
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وأضافت الهيئة في بيان:" ان جميع الوقائع تؤكّد ان حكومة العدو هي التي تجهض كل المحاولات لوقف اطلاق النار وهي لا تخفي نواياها باحتلال اراضٍ لبنانية وهذا بحدّ ذاته خطر وجودي من الضروري ان يوحّد اللبنانيين في معركة الحفاظ على السيادة الوطنية. 
ويرى التيار أن إعادة إستنهاض الدولة هي التصدي الحقيقي لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين دعا بعضهم الى إزالة لبنان من الوجود وهدّد آخرون بالتنصل من إتفاقية ترسيم الحدود البحرية فضلاً عن أن وقاحة أحدهم بلغت حدّ الإعلان عن رغبة الكيان بإنشاء نظام جديد في لبنان".

استطردت:" يعتبر التيار أن الرَّد اللبناني الأقوى على العدوان الإسرائيلي هو الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية كأساس لإعادة تكوين السلطة من خلال التوافق على إسم الرئيس ، إذ لم يعد من مجال للحؤول دون الوصول اليه، وان جميع الشكليات والاعتبارات تسقط امام اولوية وجود رئيس يجمع اللبنانيين ويوحدّهم لحماية لبنان من اسرائيل وبناء الدولة فيه".

وختم البيان:" يدعو التيار حكومة تصريف الأعمال الى تحمّل مسؤولياتها في إيواء جميع المهجرين لأنه من غير المقبول أن يبقى لبناني واحد من دون سقف وفراش  وطعام . وفيما يرى التيار ان جميع الوزراء يقومون بواجباتهم افرادياً، الا ان ذلك لم يعد كافياً من دون خطّة كاملة للدولة بمعاونة المجتمع الدولي يهدف الى معالجة اوضاع اللبنانيين النازحين، وعودة السوريين النازحين الى بلدهم تخفيفاً للأعباء عن كاهل الدولة وقطاعاتها وامكاناتها. 
كما يناشد التيار جميع مناصريه وكل المواطنين الى فتح قلوبهم وايديهم وبيوتهم لمساعدة اخوتهم اللبنانيين واظهار ان العيش الواحد هو واقع لبناني معاش".
 
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