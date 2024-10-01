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لبنان

فرنسا تدعو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث الوضع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
01-10-2024 | 14:57
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دعت فرنسا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء لبحث التطورات في لبنان والمنطقة، وفقاً لما نقله التلفزيون العربي.





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