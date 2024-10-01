Advertisement

أعلن الحزب في بيان أنّه استهدف عند الساعة 6:55 من مساء يوم الثلاثاء 1-10-2024 ‏تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏وفي بيان آخر، اشار إلى أنه عند الساعة 8:00 من مساء يوم الثلاثاء 1-10-2024 ‏استهدف تجمعًا لقوات العدو في موقع المطلة بصلية صاروخية.‏