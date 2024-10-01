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لبنان

آخر تقرير بشأن الوضع الأمني في لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-10-2024 | 15:12
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صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، التقرير رقم 7 في شأن الوضع الأمني في لبنان، جراء الاعتداءات الإسرائيلية عليه.
 
 
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