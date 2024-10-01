Advertisement

لبنان

أميركيون يريدون مغادرة لبنان.. هذا ما أعلنته أميركا

Lebanon 24
01-10-2024 | 15:16
A-
A+






Doc-P-1255382-638634182686808764.png
Doc-P-1255382-638634182686808764.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نحو 6000 مواطن أميركي يتواصلون معها لمغادرة لبنان، مؤكدة أنها تعمل حالياً مع شركات الطيران لتوفير رحلات إضافية لتسهيل خروجهم من البلاد.
 
يأتي ذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان.
Advertisement




مواضيع ذات صلة
أميركا تدعم العملية البرية الإسرائيلية في لبنان.. هذا ما قالته!
lebanon 24
02/10/2024 02:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تنظم رحلة جوية لمساعدة رعاياها على مغادرة لبنان.. متى موعدها؟
lebanon 24
02/10/2024 02:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل مستمرة بسلسلة هجماتها على لبنان.. وهذا ما أعلنته اليوم
lebanon 24
02/10/2024 02:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء من أميركا لمواطنيها في لبنان.. ماذا طلبت منهم؟
lebanon 24
02/10/2024 02:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

أميركيون

يريدون

مغادرة

لبنان..

أعلنته

أميركا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:21 | 2024-10-01
19:41 | 2024-10-01
19:23 | 2024-10-01
19:16 | 2024-10-01
17:32 | 2024-10-01
16:32 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24