أميركيون يريدون مغادرة لبنان.. هذا ما أعلنته أميركا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نحو 6000 مواطن أميركي يتواصلون معها لمغادرة لبنان، مؤكدة أنها تعمل حالياً مع شركات الطيران لتوفير رحلات إضافية لتسهيل خروجهم من البلاد.



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يأتي ذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان.