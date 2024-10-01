Advertisement

لبنان

أميركا تدعم العملية البرية الإسرائيلية في لبنان.. هذا ما قالته!

Lebanon 24
01-10-2024 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1255400-638634209157003091.png
Doc-P-1255400-638634209157003091.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد البيت الأبيض أن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان تتماشى مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشدداً على دعمه الكامل لهذا الحق.
 
وأشار إلى أن البنية التحتية التي تستهدفها إسرائيل في هذه العملية قد تُستخدم لتهديد المواطنين الإسرائيليين، مجدداً موقفه الثابت في دعم إسرائيل في دفاعها عن نفسها.
Advertisement





لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:21 | 2024-10-01
19:41 | 2024-10-01
19:23 | 2024-10-01
19:16 | 2024-10-01
17:32 | 2024-10-01
16:32 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24