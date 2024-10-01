أميركا تدعم العملية البرية الإسرائيلية في لبنان.. هذا ما قالته!

أكد البيت الأبيض أن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان تتماشى مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشدداً على دعمه الكامل لهذا الحق.



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وأشار إلى أن البنية التحتية التي تستهدفها إسرائيل في هذه العملية قد تُستخدم لتهديد المواطنين الإسرائيليين، مجدداً موقفه الثابت في دعم إسرائيل في دفاعها عن نفسها.