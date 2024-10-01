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لبنان

ستارمر لمواطنيه في لبنان: غادروا فوراً

Lebanon 24
01-10-2024 | 16:07
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طلب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنّه "نطلب "من مواطنينا مغادرة لبنان فورا".

تابع ستارمر: "أعربت عن قلقي بشأن الوضع بالمنطقة ويجب خفض التصعيد والدبلوماسية هي المسار الوحيد". (الجزيرة) 
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