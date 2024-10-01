أميركا تعلّق على الضربة الإيرانية: إسرائيل هزمت هذا الهجوم

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وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الهجوم الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل الذي وقع الثلاثاء، بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، مضيفًا أن "العالم بأسره يجب أن يدينه".وقال بلينكن إن هذا هو الهجوم الإيراني المباشر الثاني ضد إسرائيل في الأشهر الخمسة الماضية، وتضمن "حوالي 200 صاروخ باليستي".وأضاف بلينكن، خلال تصريحات بوزارة الخارجية الأميركية، أن إسرائيل "هزمت هذا الهجوم بشكل فعال"، وذلك وفقا للتقارير الأولية.وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر إن مدمرات البحرية الأمريكية أطلقت ما يقرب من 12 صاروخًا اعتراضيًا ضد الصواريخ الإيرانية التي أطلقت باتجاه إسرائيل.وأضاف رايدر: "دعمت المدمرات التابعة للبحرية الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط دفاع إسرائيل بإطلاق ما يقرب من 12 صاروخًا اعتراضيًا ضد الصواريخ الإيرانية".