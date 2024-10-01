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لبنان

أميركا تعلّق على الضربة الإيرانية: إسرائيل هزمت هذا الهجوم

Lebanon 24
01-10-2024 | 16:32
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وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الهجوم الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل الذي وقع الثلاثاء، بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، مضيفًا أن "العالم بأسره يجب أن يدينه".

وقال بلينكن إن هذا هو الهجوم الإيراني المباشر الثاني ضد إسرائيل في الأشهر الخمسة الماضية، وتضمن "حوالي 200 صاروخ باليستي". 
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وأضاف بلينكن، خلال  تصريحات بوزارة الخارجية الأميركية،  أن إسرائيل "هزمت هذا الهجوم بشكل فعال"، وذلك وفقا للتقارير الأولية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر  إن مدمرات البحرية الأمريكية أطلقت ما يقرب من 12 صاروخًا اعتراضيًا ضد الصواريخ الإيرانية التي أطلقت باتجاه إسرائيل.

وأضاف رايدر: "دعمت المدمرات التابعة للبحرية الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط دفاع إسرائيل بإطلاق ما يقرب من 12 صاروخًا اعتراضيًا ضد الصواريخ الإيرانية".
 
وتابع أن المدمرتين المعنيتين هما "يو إس إس بولكيلي" و"يو إس إس كول"، اللتان تتمركزان في شرق البحر المتوسط.

وذكر أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث للمرة الثانية، الثلاثاء، مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، بعد أن تحدث معه لأول مرة قبل هجوم إيران. (سي ان ان)
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