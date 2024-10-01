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لبنان
الجيش الإسرائيلي أنذر سكّان حارة حريك بضرورة الإخلاء (صورة)
Lebanon 24
01-10-2024
|
17:32
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أنذر الجيش الإسرائيلي سكّان حارة حريك بضرورة الإخلاء.
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