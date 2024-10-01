تحذير إسرائيلي إلى سكان شويفات العمروسية

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً الى سكان حي الشويفات العمروسية لإخلاء المباني القريبة من منشآت تابعة لحزب الله حيث يعتزم الجيش استهدافها قريباً.

Advertisement