25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل في السرايا اليوم بعد عين التينة: سعي لاعادة الوزراء المقاطعين
Lebanon 24
01-10-2024
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
يزور رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا اليوم ،بعدما كان زار عين التينة، مقدّماً التعازي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالسيد حسن نصر الله.
وقالت مصادر مطّلعة على اللقاء ل" الاخبار" إن «الجوّ كان إيجابياً جداً، وكان هناك اتفاق على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وأن تبدي كل الأطراف مرونة في التعاطي مع هذا الملف».
Advertisement
وأكدت المصادر أن باسيل عبّر عن «خشية حقيقية من قيام بعض الأطراف بإثارة توترات داخلية خدمة للمشروع الإسرائيلي». وأكد باسيل بعدَ اللقاء «وقوفنا جميعاً إلى جانب بعضنا في هذه المحنة التي يمرّ بها لبنان»، موضحاً أن «موقف التيار من الحرب وعدم جرّ لبنان إليها بات معروفاً، لكننا اليوم أصبحنا أمام خطر احتلال إسرائيلي لأرض لبنانية مجدّداً، ويجب أن يجمِع الكلّ على رفض أن يتمّ هذا الأمر»، مضيفاً: «إن المطالبة بوقف إطلاق النار هي لمنع هذا الأذى عن لبنان، ومن الواضح أن الإسرائيليين لن يستجيبوا لأيّ دعوة للتهدئة، وهم مدعومون من الجميع لإتمام الأمر، وهنا فرصة المقاومة والمقاومين أن يردّوا الاعتبار ويحموا الأرض».
وشدّد على «ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لأن عدم الانتخاب هو خدمة لإسرائيل، ولأن مواجهة هذه الأخيرة تتطلّب دولة وليس فقط مقاومة»، مؤكداً ضرورة «تكاتف اللبنانيين جميعاً للنهوض بهذا الحمل الكبير، فلا يستطيع أي شخص أو طائفة أو فريق أن يحمله وحده. فهذا الحمل يتطلّب وجود رئيس وحكومة ومجلس نيابي».
وعلمت «الأخبار» أن «باسيل طلب اللقاء مع بري في إطار مساعٍ يبذلها تهيّباً للوضع الكارثي. وعمل في هذا الإطار على إعادة الوزراء المقاطعين لحضور اجتماعات الحكومة، والتنسيق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي من باب التأكيد أنه «لا يجوز أن نتحمّس لحروب ليس لنا فها مصلحة»، وقد لقيَ تأييد البطريرك لمساعيه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما جاء فيه
04:04 | 2024-10-01
01/10/2024 04:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
Lebanon 24
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
13:00 | 2024-10-01
01/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
11:05 | 2024-10-01
01/10/2024 11:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار داخل ثانوية في عجلتون... إليكم ما جرى بين نازحين
Lebanon 24
إطلاق نار داخل ثانوية في عجلتون... إليكم ما جرى بين نازحين
06:11 | 2024-10-01
01/10/2024 06:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
15:00 | 2024-10-01
01/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2024-10-02
تحذير جديد من الجيش الإسرائيلي لسكان هذه البلدات الجنوبية (صورة)
02:00 | 2024-10-02
الردّ الإيراني سيُقابل حتمًا بردّ إسرائيلي... إنها الحرب الشاملة
01:55 | 2024-10-02
تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو ضد العدوان على لبنان وفلسطين
01:45 | 2024-10-02
الخسائر بمليارات الدولارات.. قطاع تضرر كثيرا جراء القصف الإسرائيلي
01:40 | 2024-10-02
سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية... واستهداف منزل في ميفدون
01:37 | 2024-10-02
كمين العديسة.. مقتل وإصابة جنود اسرائيليين هذا ما حصل عند الحدود
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
02/10/2024 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
02/10/2024 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
02/10/2024 09:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24