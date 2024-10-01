حزب الله: تصدينا لمحاولة تسلل اسرائيلية هذه تفاصيلها

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره تصدوا فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع.

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