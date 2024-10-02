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لبنان

تحذير اسرائيلي لسكان الجنوب.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-10-2024 | 00:38
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أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاربعاء، تحذيرا عاجلا لسكان جنوب لبنان، قائلًا: "يدور قتال عنيف في جنوب لبنان حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته، من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها".
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كما قال: "سيعمل جيش الدفاع على تعطيل تحركات عناصر حزب الله وسيمنع منهم تنفيذ هجماتهم، هذا التحذير ساري حتى إشعار آخر".
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