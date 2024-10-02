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لبنان

باسيل ينفتح على الخصوم.. المرحلة دقيقة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-10-2024 | 01:30
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سرّب الاعلام التابع لـ" التيار الوطني الحر" أن رئيس "التيار" النائب جبران باسيل اتصل برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية وتلقّى اتصالًا من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط.
مصادر اعلامية اعتبرت ان اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله سيدفع "فريق الممانعة" الى العودة الى التنسيق لتمرير المرحلة المقبلة، وان باسيل يسعى الى ان يكون رأس حربة في هذا الفريق ورقما صعباً في ظل الفراغ الذي احدثه غياب نصرالله، ومن هنا كان اتصاله بفرنجية على وقع ترك قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس نبيه بري عبر النائب غسان عطالله.
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وتوقعت المصادر ان نشهد المزيد من الاتصالات في الساعات المقبلة، والتي ستصب في الخانة نفسها، علما ان باسيل كان زار بري بالامس ويزور اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 


المصدر: لبنان 24

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