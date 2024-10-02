غارتان اسرائيليتان على النبطية

تعرضت منطقة النبطية صباح اليوم لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفتا منزلاً في حي الصالحية وحي الراهبات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement