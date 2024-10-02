Advertisement

لبنان

بعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف المزيد من المستوطنات

Lebanon 24
02-10-2024 | 01:36
A-
A+
Doc-P-1255594-638634551862643294.jpg
Doc-P-1255594-638634551862643294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة (7:20) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان وحققوا فيه إصاباتٍ مؤكدة.  
Advertisement
كما استهدفوا عند الساعة 7:15 من صباح يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.‏
كما استهدف عناصر الحزب عند الساعة (7:30) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصاباتٍ مؤكدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:26 | 2024-10-02
05:24 | 2024-10-02
05:22 | 2024-10-02
05:14 | 2024-10-02
05:06 | 2024-10-02
05:00 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24