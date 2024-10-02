بعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف المزيد من المستوطنات

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة (7:20) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان وحققوا فيه إصاباتٍ مؤكدة.كما استهدفوا عند الساعة 7:15 من صباح يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.‏كما استهدف عناصر الحزب عند الساعة (7:30) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصاباتٍ مؤكدة.