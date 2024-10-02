كمين العديسة.. مقتل جنديين اسرائيليين وإصابة العشرات هذا ما حصل عند الحدود

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أكد حزب الله في بيان صباح اليوم الأربعاء أنه تصدى لقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل في منطقة العديسة، المقابلة لما يُعرف بإصبع الجليل، وبحسب معلومات "الحدث" فان الكمين بدأ بصاروخين مضادين للدروع على قوة إسرائيلية تبعه إطلاق نار.

وأكدت سائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين وجرح 18 خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله على الحدود مع لبنان.

وأشارت "العربية" إلى ان مروحيات إسرائيلية أطلقت النار قرب حدود لبنان لإجلاء الجنود الجرحى.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد سابقا أن قتالا عنيفا يدور مع حزب الله في الجنوب اللبناني. وحث في بيان سكان الجنوب عدم الانتقال بالمركبات من شمال الليطاني إلى جنوبه.







