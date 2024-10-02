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لبنان

تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو ضد العدوان على لبنان وفلسطين

Lebanon 24
02-10-2024 | 01:55
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اعتصم المئات من النشطاء والمناصرين للحقوق الفلسطينية، وأعضاء منظمات مجتمعية أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي للمطالبة بإيقاف الاحتلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء العدوان الهمجي على لبنان، بحسب "وفا".
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ووجه النشطاء دعوة إلى أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية بـ"التوقف عن إرسال الأموال والمساعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال التي تسمح لها بارتكاب المزيد من المجازر في فلسطين ولبنان".

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