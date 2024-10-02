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ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "في اليوم عينه لعملية تفجير أجهزة البيجر التابعة لحزب الله من قبل إسرائيل، أعلنت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "شين بيت" أنها أحبطت محاولة من جانب الحزب لاغتيال مسؤول دفاعي كبير في عمق تل أبيب. إن محاولة الاغتيال الفاشلة هذه تتناقض مع نجاح إسرائيل في اغتيال العديد من كبار قادة حزب الله على مدى الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الأمين العام للحزب حسن نصر الله. ولكن على الرغم من أن هذا يرقى إلى ضربة شديدة لمعنويات مقاتلي الحزب، فإن المحللين يقولون إن حزب الله يحتفظ بالقدرة على شن رد يشبه، إن لم يكن يطابق، التكتيكات البعيدة التي تنتهجها إسرائيل، والتي تجمع بين القنابل التي يتم تشغيلها عن بعد والاستخبارات المحلية من العملاء على الأرض".وبحسب المجلة، "قال إران ليرمان، نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، للمجلة إنه في حين أن حزب الله لديه عملاء "هنا وهناك"، فإنهم بعيدون كل البعد عن مخالب إسرائيل الاستخباراتية الواسعة وقدراتها على الحرب السرية. ولكن نيكولاس نوي، محرر مجلة "صوت حزب الله"، وصف الحزب بأنه قوة شديدة الصبر والانضباط، وأنه مارس ضبط النفس الاستراتيجي عمداً.وقال نوي إن التحفظ النسبي الذي تبناه الحزب حتى الآن لا ينبغي أن يُساء فهمه باعتباره افتقاراً إلى الطموح أو القدرات. إن القدرات السرية المحددة لحزب الله غير معروفة، لكن نظرة على مهماته السابقة ترسم صورة لما هو قادر عليه، حتى لو كان من غير المرجح أن يعتمد أيًا من هذه الخيارات وسط أزمة القيادة في الأمد القريب".وتابعت المجلة، "كثيراً ما اتُهم حزب الله باستخدام السيارات المفخخة لقتل القادة في الداخل وضرب المصالح الإسرائيلية في الخارج. ويقال إن لديه فريق اغتيال مدرب يُدعى الوحدة 121،وشبكة عالمية من مؤيديه، ونقابة دولية تبلغ قيمتها مليار دولار، وفقاً لتحقيق أجرته بوليتيكو، وخبرة في اختطاف الرهائن؛ وتحالفات مع فصائل إقليمية يمكن أن تضر بمصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة وتمنع التجارة الدولية عبر البحر الأحمر. ويحذر الخبراء من أن كل هذه الموارد يمكن استخدامها في حرب شاملة ضد إسرائيل".وأضافت المجلة، "في تشرين الثاني الماضي، هدد نصرالله بأنه في حالة اندلاع حرب مع إسرائيل، فإن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ويمكننا اللجوء إليها في أي وقت". وقال خبير لبناني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً للتوقيت الحساس إن هذا التعليق من المرجح أن يترجم إلى تبني الحزب لكل التكتيكات التي استخدمتها في الماضي، وأكثر من ذلك. وقال: "مع كل هذا التاريخ، فإن كل الخيارات مفتوحة". وأضاف: "من الاغتيالات إلى التفجيرات، لم ينكروا ذلك، بدءاً بتفجيرات سفارة مشاة البحرية الأميركية. فلماذا يمتنعون الآن عن ذلك عندما يقولون إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة؟"وبحسب المجلة، "قال نوي إن "حزب الله يتمتع بنطاق عالمي من حيث نشر القوة العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية والمدنية". وأضاف: "ولكن هل هذا مفيد لحزب الله الآن؟ لا. هل يمكن أن يكون لاحقًا؟ نعم، بالتأكيد". بعد القصف الإسرائيلي هذا الشهر في الضاحية الجنوبية لبيروت، لا يزال مدى رد حزب الله غير واضح.وقال العديد من الخبراء والمطلعين العسكريين داخل لبنان للمجلة إن حزب الله قد ينتقم في الوقت الذي يختاره. قبل بضعة أسابيع، قال الجنرال إلياس فرحات، وهو ضابط متقاعد في الجيش اللبناني، للمجلة إن حزب الله يستخدم مزيجاً من الحرب المتناظرة وغير المتناظرة، وفي حالة الغزو الكامل، فمن المتوقع أن يتسبب في أضرار جسيمة في إسرائيل. وقال: "نحن لا نستبعد تقدم حزب الله في الجليل"، في إشارة إلى التسلل المقترح لوحدة رضوان النخبوية التابعة لحزب الله إلى شمال إسرائيل".وتابعت المجلة، "كانت إسرائيل تستعد لمثل هذا الاحتمال منذ فترة.قال ليرمان إنه قبل السابع من تشرين الأول 2023، كانت إسرائيل تتوقع أن تقوم وحدة الرضوان بتسلل كبير، وليس النخبة، الوحدة الخاصة لحماس. ولتخفيف هذا التهديد، نجحت إسرائيل في القضاء على القائد الأعلى للرضوان، إبراهيم عقيل، ونائبه أحمد محمود وهبي، في هجوم في الضاحية ليلة 20 \أيلول. ومع ذلك، أظهر حزب الله في الماضي أنه يمكنه استبدال قادته بسلاسة بمجموعة جديدة".وأضافت المجلة، "حتى لو كانت نقاط قوة حزب الله تبدو بدائية مقارنة بالبراعة التكنولوجية الإسرائيلية، فإن الحزب يحظى بالإشادة باعتباره واحداً من نوعه في العالم، حيث يمتلك مخزونات من الأسلحة التقليدية وإتقان تكتيكات الحرب غير النظامية. ويقول كثيرون إن قوته الحقيقية تكمن في حرب العصابات. واعترف ليرما بأن حزب الله يتمتع بخبرة لا مثيل لها كقوة حرب عصابات، وهو ما قد يحول أي غزو بري من جانب إسرائيل إلى استراتيجية مؤلمة.وقال: "إنهم أقوى كثيراً من حماس كقوة حرب عصابات، وهم متغلغلون بعمق في تضاريس صعبة في جنوب لبنان". وأضاف نويأن الغزو البري من جانب إسرائيل قد يمنح حزب الله فرصة "لخوض حرب برية عادلة"، "يمكنهم شنها من الأنفاق والمخابئ، وإلحاق ضربات عسكرية شديدة بإسرائيل كما فعلوا في عام 2006"."وبحسب المجلة، "من الممكن أن تكون قدرات حزب الله قد تدهورت بمرور الوقت وأن يؤدي اغتيال نصرالله إلى كسر الحزب، لكن أولئك الذين راقبوا الحزب لفترة أطول من الزمن حذروا من الاستهانة به. من الواضح أن إسرائيل كانت لها اليد العليا حتى الآن في موجة الهجمات الأخيرة، ولكن هذا لا يعني أنها قضت على الحزب، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت قد سحقت إرادة حزب الله في القتال. وعلى الرغم من ممارسة ضبط النفس الاستراتيجي، فإن قادة حزب الله يرون في صواريخهم نجاحاً في إجبار أكثر من ثمانين ألف إسرائيلي على مغادرة منازلهم في شمال إسرائيل".