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لبنان

بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يستهدف ثكنة زرعيت

Lebanon 24
02-10-2024 | 02:49
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 9:20 من صباح يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.‏
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