بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يستهدف ثكنة زرعيت

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 9:20 من صباح يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.‏

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